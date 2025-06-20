Стало известно о снижении эффективности израильского «Железного купола»

NBC: Израильский «Железный купол» перехватил 65 процентов иранских ракет

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 65 процентов иранских ракет, выпущенных за последние сутки, по сравнению с почти 90 процентами днем ранее. Об этом сообщает американский канал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника израильской разведки, получающего ежедневные брифинги правительства Израиля.

Как утверждает собеседник телеканала, Тегеран применяет усовершенствованную систему наведения на финальной фазе полета, что позволяет точно поражать заданные цели.

Несмотря на потери после внезапного удара Тель-Авива, у Ирана по-прежнему остаются значительные запасы ракет, отметил он. Источник NBC News охарактеризовал стратегию Тегерана как «стратегическое терпение».

Ранее стало известно, что ядерный реактор и близлежащие территории комплекса в иранском Араке были повреждены после ударов Израиля. Пострадал купол реактора, в то время как в верхней части сооружения заметна пробоина.