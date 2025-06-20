Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 20 июня 2025Мир

Стало известно о снижении эффективности израильского «Железного купола»

NBC: Израильский «Железный купол» перехватил 65 процентов иранских ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила 65 процентов иранских ракет, выпущенных за последние сутки, по сравнению с почти 90 процентами днем ранее. Об этом сообщает американский канал NBC News со ссылкой на бывшего сотрудника израильской разведки, получающего ежедневные брифинги правительства Израиля.

Как утверждает собеседник телеканала, Тегеран применяет усовершенствованную систему наведения на финальной фазе полета, что позволяет точно поражать заданные цели.

Несмотря на потери после внезапного удара Тель-Авива, у Ирана по-прежнему остаются значительные запасы ракет, отметил он. Источник NBC News охарактеризовал стратегию Тегерана как «стратегическое терпение».

Ранее стало известно, что ядерный реактор и близлежащие территории комплекса в иранском Араке были повреждены после ударов Израиля. Пострадал купол реактора, в то время как в верхней части сооружения заметна пробоина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным в его доме. Следствие считает случившееся несчастным случаем

    Алаудинов встретился с оскорбленным им священником и извинился

    Во двор дома норвежского посла в Израиле бросили гранату

    На Западе предупредили Европу о приближении к краху

    Иран пригрозил атаковать офис израильского телеканала

    В Европе испугались ударов США по Ирану из-за терактов

    Сестра Бьянки Цензори снялась с голой грудью у бассейна

    Над российским городом раздались взрывы

    Стало известно о снижении эффективности израильского «Железного купола»

    Разгадана тайна черепа древнего великана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости