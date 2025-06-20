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23:58, 19 июня 2025Мир

Ядерный реактор в Иране попал под удар Израиля

BBC: иранский реактор в Араке оказался поврежден после обстрела
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Ядерный реактор и близлежащие территории комплекса в иранском Араке повреждены после ударов Израиля. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Русская служба «Би-би-си» (BBC) со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

По данным снимков, сделанных с разницей в один день — 18 и 19 июня, пострадал купол реактора, в то время как в верхней части сооружения заметна пробоина. Кроме того, наблюдаются повреждения нескольких башен и других сооружений комплекса.

Уточняется, что обе стороны конфликта подтвердили факт произошедшего удара в Араке.

Ранее МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране. Как передает Bloomberg, важный объект в Натанзе был сильно поражен. Под полное уничтожение попал зал обогащения, где велись работы.

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