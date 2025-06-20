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08:31, 20 июня 2025Забота о себе

Стыдящимся мастурбировать людям дали несколько советов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Мелани Эйххорн заявила, что некоторые люди не решаются мастурбировать из-за стыда. В беседе с изданием Maxima она дала несколько советов мужчинам и женщинам, которые столкнулись с данной проблемой.

«Начните с создания безопасной и приватной обстановки. Это поможет разуму расслабиться. Вы также можете совершить несколько действий для слияния с телом: принять теплую ванну, воспользоваться маслом для тела или потанцевать под любимую музыку», — предложила Эйххорн.

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Затем, по словам специалистки, стоит начать прикасаться к своему телу. Если в этот момент человек почувствовал смущение или дискомфорт, то ему не нужно себя осуждать. В заключение Эйххорн посоветовала составить список сексуальных практик, которые хочется попробовать, причем расположить их от менее пугающих до более интенсивных.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация полезна для пожилых людей. По ее словам, самоудовлетворение нормализует артериальное давление и укрепляет иммунитет.

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