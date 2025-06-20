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11:32, 20 июня 2025Культура

Сын Алибасова прокомментировал состояние продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения о его проблемах с сердцем
Ольга Коровина
Бари Алибасов

Бари Алибасов. Фото: Maluytin Evgeny / News.ru / Globallookpress.com

Сын российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова опроверг сообщения о проблемах со здоровьем отца. Об этом пишет «Абзац».

Бари Алибасов-младший подчеркнул, что в случае серьезного недуга ему сразу звонит супруга отца Елена Калинина. «Сегодня не звонила, значит, все норм. Все пучком у него», — сказал сын 78-летнего продюсера в беседе с журналистами.

Ранее 20 июня сообщалось, что Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия. В результате обследования медики якобы выявили проблемы с нервами на сердце.

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