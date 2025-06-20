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10:30, 20 июня 2025Экономика

Траты Израиля на войну с Ираном подсчитали

WSJ: Израиль тратит на войну с Ираном сотни миллионов долларов в день
Вячеслав Агапов

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Израиль тратит на войну с Ираном сотни миллионов долларов в день. Расходы страны на вооруженный конфликт подсчитали эксперты The Wall Street Journal (WSJ).

В месяц, по данным аналитиков, война может обходиться Израилю в 12 миллиардов долларов. Расходы на средства ПВО могут достигать 200 миллионов долларов в день, а восстановление страны после ударов Ирана обойдется по меньшей мере в 400 миллионов долларов. Подобные расходы могут ухудшить возможность Израиля вести боевые действия вдолгую.

По словам эксперта израильского Института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, каждый случай активации израильской системы ПВО «Праща Давида» стоит примерно 700 миллионов долларов. Использование системы ПВО «Стрела 3» обходится в четыре миллиона за перехват одной ракеты. Один час полета истребителя F-35 составляет примерно 10 тысяч долларов.

Из-за рисков утраты значительных объемов сырья в результате угрозы ракетных ударов со стороны Израиля иранские экспортеры нефти в экстренном порядке нарастили отгрузки из терминалов на танкеры. Местные энергетические компании пытаются в спешке избавиться от нефти, хранящейся в переполненных резервуарах, и отгружают ее на танкеры. Подобная ситуация фиксируется, в частности, на ключевом экспортном терминале ближневосточной страны на острове Харг.

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