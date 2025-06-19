Иран начал в спешке вывозить нефть из-за угрозы ракетных ударов Израиля

Bloomberg: Среднесуточный экспорт нефти из Ирана вырос на 44 % в середине июня

Иранские экспортеры нефти в экстренном порядке нарастили отгрузки из терминалов на танкеры с целью обезопасить себя от рисков утраты значительных объемов сырья из-за угрозы ракетных ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Местные энергетические компании пытаются в спешке избавиться от сырья, хранящегося в переполненных нефтяных резервуарах, и отгружают его на танкеры. Подобная ситуация фиксируется, в частности, на ключевом экспортном терминале ближневосточной страны на острове Харг.

Отследить отгрузку части сырья из резервуаров удалось при помощи движения так называемых плавающих крыш. Они установлены в каждом резервуаре и опускаются по мере его опорожнения. Если емкости заполнены не целиком, то уровень крыши будет находиться значительно ниже верхней части стен. Именно такую картинку почти всех резервуаров передали спутниковые снимки 11 июня. Спустя неделю, 18 числа, края плавающих крыш находились уже вровень с верхней границей стен. Это означает, что за это время большую часть хранящегося в резервуарах сырья успели отгрузить на танкеры.

Тенденцию подтвердил соучредитель сервиса по отслеживанию судов TankerTrackers Самир Мадани. Он заявил, что за последнюю неделю иранские резервуары успели заполнить до краев. Подобная динамика фиксируется, если нефтяной экспорт значительно превышает норму. По данным S&P Global, суммарная мощность резервуаров на острове Харг в 2024 году составляла порядка 28 миллионов баррелей. Ремонт двух из них объемом один миллион баррелей каждый завершился в мае 2025-го. Однако пока неясно, успели ли ввести их в эксплуатацию к середине июня. Но даже без этого, утверждает Мадани, с 13-е по 18-е число среднесуточный экспорт иранской нефти составил 2,33 миллиона баррелей. Это на 44 процента больше, чем в среднем за год до начала войны с Израилем.

Из-за угрозы ракетных обстрелов стоимость перевозки нефти через Ормузский пролив на сверхкрупных танкерах выросла примерно в 2,38 раза с начала эскалации в ближневосточном регионе. Теперь фрахт судна, способного перевезти до двух миллионов баррелей сырья, обходится заказчикам в 47 609 долларов. Стоимость перевозки нефти из стран Персидского залива в Китай, в свою очередь, поднялась с 21 тысячи до 51,9 тысячи долларов. Мировые цены на Brent, в свою очередь, достигли максимальных с 23 января 79,02 доллара за баррель.

Главным опасением участников глобального нефтяного рынка сейчас является угроза блокировки властями Ирана Ормузского пролива. По этому маршруту проходит примерно пятая часть мировых поставок сырья. Если пролив перекроют, цены на нефть могут вырасти до 120-130 долларов за баррель, предупреждают эксперты. В то же время ряд аналитиков сомневается в реалистичности подобного сценария.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов напоминает, что от сбыта сырья по этому маршруту в первую очередь зависит сам Иран. Если Ормузский пролив перекроют, бюджет ближневосточной страны не досчитается значительной части поступлений, необходимых в том числе для финансирования войны с Израилем. Более вероятным эксперту представляется сценарий, при котором участники глобального рынка постепенно свыкнутся с «условно постоянной» напряженностью в регионе и не столкнутся с шоковым ростом цен на сырье.