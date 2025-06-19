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15:31, 19 июня 2025Экономика

Стоимость перевозки нефти взлетела из-за войны Израиля и Ирана

FT: Ставки на перевозку нефти через Ормузский пролив выросли в 2,38 раза
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Стоимость перевозки нефти через Ормузский пролив взлетела из-за войны Израиля и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные участников рынка.

К середине июня 2025 года ставки на перевозки сырья по этому маршруту на сверхкрупных танкерах выросли более чем вдвое с начала эскалации в регионе. Согласно сведениям аналитической компании Clarksons Research, стоимость фрахта транспортного средства, способного перевезти до двух миллионов баррелей, за последнее время увеличилась примерно в 2,38 раза — с 19 998 до 47 609 долларов к 18 июня.

В целом средние международные фрахтовые ставки за последнюю неделю выросли на 12 процентов на фоне напряженной ситуации в Ближневосточном регионе, свидетельствуют данные индикатора Baltic Dirty Tanker Index. В то же время по отдельным направлениям тарифы увеличились примерно в 2,5 раза. Так, ставка на перевозку нефтепродуктов из стран Персидского залива в Китай за семь дней выросла с 21 тысячи до 51,9 тысячи долларов.

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Резкий рост стоимости фрахта вызван в первую очередь опасениями участников рынка по поводу возможной блокировки Ираном важнейшего логистического маршрута. Через Ормузский пролив проходит до 30 процентов поставок сжиженного природного газа (СПГ) и до 20 процентов морского экспорта нефти и нефтепродуктов. Власти Ирана неоднократно предупреждали, что в случае дальнейшей эскалации в регионе могут ограничить судоходство в регионе, однако о полной блокировке речи пока не было.

Если произойдет последнее, то мировые цены на нефть могут вырасти до 120-130 долларов за баррель, прогнозировала ранее турецкая газета Hürriyet. Однако ряд экспертов сходится во мнении, что Иран вряд ли решится на столь радикальный шаг, так как значительная часть его нефтяного экспорта проходит через Ормузский пролив. При таком раскладе ближневосточная страна потеряет существенную часть поступлений в бюджет, что может расшатать социально-политическую обстановку в этом государстве.

Что касается России, то ее нефтяной экспорт вряд ли пострадает даже в случае полноценной блокировки Ормузского пролива. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что у РФ есть сеть альтернативных маршрутов для поставок сырья.

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