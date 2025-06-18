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13:27, 18 июня 2025Экономика

Риски снижения нефтяного экспорта России из-за войны на Ближнем Востоке оценили

Вице-премьер Новак: Россия не сократит вывоз нефти из-за войны Израиля и Ирана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Война между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке не приведет к сокращению экспорта российских нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Российские экспортеры в незначительной степени зависят от поставок нефти через Ормузский пролив, который потенциально может перекрыть Иран в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе. У отечественных поставщиков есть сеть альтернативных маршрутов доставки сырья и нефтепродуктов. На этом фоне угрозы снижению экспорта сейчас нет, подчеркнул Новак. «Мы не видим таких рисков», — резюмировал вице-премьер. Он добавил, что российские поставщики продолжают обеспечивать сырьем и нефтепродуктами как внутренний, так и внешние рынки. Все эти поставки выполняются в полном объеме, заключил Новак.

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Гораздо более серьезным барьером для наращивания нефтяного экспорта для России являются западные санкции и снижение цен на сорт Urals. В апреле 2025 года средняя стоимость этой марки сократилась до 54,8 доллара за баррель, а в мае — до 52,08 доллара. Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что нынешняя цена (60 долларов) отсечения нефти в рамках бюджетного правила утратила свою актуальность, и допустил ее пересмотр при подготовке бюджета на 2026 год.

На этом фоне, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства, суммарные доходы РФ от экспорта сырья в последний месяц весны упали до минимума с февраля 2021-го. По итогам мая выручка от продажи нефти снизилась на 480 миллионов долларов и достигла 12,6 миллиарда. Доходы от экспорта нефтепродуктов за отчетный период просели до самой низкой отметки с июня 2023-го. В Минфине РФ, в свою очередь, отчитались о падении налоговых поступлений в бюджет на 35 процентов, до 513 миллиардов рублей.

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