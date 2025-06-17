Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 17 июня 2025Экономика

Доходы России от продажи нефти упали до минимума с февраля 2021 года

МЭА: Доходы России от нефтяного экспорта просели до $12,6 миллиарда в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам мая 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов сократились на 480 миллионов долларов. Об этом сообщается в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период российские энергокомпании смогли заработать на поставках сырья иностранным покупателям в общей сложности 12,6 миллиарда долларов. Доходы от экспорта нефти в мае оказались на самом низком уровне с февраля 2021 года, а выручка от сбыта нефтепродуктов — на минимуме с июня 2023-го, отметили эксперты.

За последний месяц весны экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ снизился на 230 тысяч баррелей в сутки и достиг отметки в 7,3 миллиона, уточнили аналитики. Что касается добычи сырья, то она за это время просела на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,17 миллиона. Несмотря на это, Россия в мае превысила на 170 тысяч баррелей в сутки установленную для нее квоту в рамках сделки ОПЕК+, заключили в МЭА.

Материалы по теме:
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
10 января 2025
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
«Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?
23 января 2025

На снижение доходов России от экспорта нефти во многом повлияло снижение цен на сырье. Так, в апреле определяемая для налоговых целей средняя цена марки Urals достигла 54,8 доллара за баррель, а в мае — до 52,08 доллара. На этом фоне налоговые доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в последний месяц весны сократились на 35 процентов год к году и достигли 513 миллиардов рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее подтвердил, что при подготовке бюджета на 2026 год будет рассматриваться изменение цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Нынешний уровень в 60 долларов за баррель, пояснил он, перестал отвечать вызовам времени.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти

    КНДР направит саперов и строителей для восстановления Курской области

    Зеленский пригрозил ответить на массированный российский удар по Украине

    Российской студентке-террористке назначили медицинское наказание

    Лавров обратился с призывом к мировому сообществу

    Редкий горизонтальный смерч образовался над Черным морем и попал на видео

    Семья Трампа выпустит золотой телефон

    Россия разбомбила склад дронов после оплошной публикации украинского волонтера

    В ЛДПР вспыхнул крупный скандал из-за «использованных и выброшенных» членов

    Кремль прокомментировал возможные сроки новых переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости