Доходы России от продажи нефти упали до минимума с февраля 2021 года

МЭА: Доходы России от нефтяного экспорта просели до $12,6 миллиарда в мае

По итогам мая 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов сократились на 480 миллионов долларов. Об этом сообщается в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период российские энергокомпании смогли заработать на поставках сырья иностранным покупателям в общей сложности 12,6 миллиарда долларов. Доходы от экспорта нефти в мае оказались на самом низком уровне с февраля 2021 года, а выручка от сбыта нефтепродуктов — на минимуме с июня 2023-го, отметили эксперты.

За последний месяц весны экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ снизился на 230 тысяч баррелей в сутки и достиг отметки в 7,3 миллиона, уточнили аналитики. Что касается добычи сырья, то она за это время просела на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,17 миллиона. Несмотря на это, Россия в мае превысила на 170 тысяч баррелей в сутки установленную для нее квоту в рамках сделки ОПЕК+, заключили в МЭА.

На снижение доходов России от экспорта нефти во многом повлияло снижение цен на сырье. Так, в апреле определяемая для налоговых целей средняя цена марки Urals достигла 54,8 доллара за баррель, а в мае — до 52,08 доллара. На этом фоне налоговые доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в последний месяц весны сократились на 35 процентов год к году и достигли 513 миллиардов рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее подтвердил, что при подготовке бюджета на 2026 год будет рассматриваться изменение цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Нынешний уровень в 60 долларов за баррель, пояснил он, перестал отвечать вызовам времени.