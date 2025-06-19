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19:59, 19 июня 2025Экономика

Мировые цены на нефть достигли максимума с 23 января

Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $79 за баррель впервые с 23 января
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В ходе торгов в четверг, 19 июня, стоимость фьючерсных контрактов на поставки эталонной североморской марки нефти Brent в моменте превысили отметку в 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На пике сырьевые котировки достигли отметки в 79,02 доллара за баррель. Столь высоких значений не фиксировалось на торговой площадке с 23 января 2025 года. Впрочем, ближе к 19:45 по московскому времени котировки незначительно снизились и составили примерно 78,4 доллара.

Стоимость Brent значительно выросла с начала конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Сначала котировки впервые за долгое время вплотную подошли к отметке 75 долларов, а к настоящему времени — приблизились к уровню 80 долларов.

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Главным опасением участников рынка являются риски перекрытия властями Ирана Ормузского пролива, через который проходит пятая часть глобальных поставок нефти. В случае полной блокировки важного экспортного канала сырьевые котировки могут подняться до 120-130 долларов за баррель, предупреждала ранее турецкая газета Hürriyet.

Тем не менее ряд экспертов сомневаются в реалистичности подобного сценария. Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов напоминает, что от сбыта сырья по этому маршруту в первую очередь зависит сам Иран. Значительная часть его нефтяного экспорта проходит через Ормузский пролив. Если его перекроют, бюджет Исламской Республики недосчитается значительной части поступлений, что в конечном счете может расшатать социально-экономическую обстановку в стране. Более вероятным эксперту представляется сценарий, при котором участники глобального рынка постепенно свыкнутся с «условно постоянной» напряженностью в регионе и не столкнутся с шоковым ростом цен на сырье.

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