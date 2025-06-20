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20:05, 20 июня 2025Путешествия

Туристка погрелась на солнце в Мексике и стала похожа на «укушенную осой собаку»

Алина Черненко

Фото: Brandy Lovering

Туристка из Канады поехала в отпуск в Мексику и получила «солнечное отравление». Подробности произошедшего она рассказала в TikTok, на ее видео обратил внимание британский таблоид The Mirror.

24-летняя Бренди Ловеринг отправилась со своим парнем на курорт Кабо-Сан-Лукас. В первый же день девушка решила погреться на солнце, после чего ее лицо покрылось волдырями и опухло так сильно, что она едва могла открыть глаза.

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В видео, которое набрало более 1,6 миллиона просмотров, Ловеринг призналась, что она боялась навсегда потерять зрение и не хотела выходить из номера. «Я также получила много комментариев о моем лице [в сети] — в основном люди говорили, что я похожа на собаку, которую укусила оса, и как это ужасно», — добавила автор вирусного ролика.

Ловеринг добавила, что боль была не сильной — ее больше беспокоили стянутость и дискомфортное ощущение вокруг глаз. Врач дал девушке лекарство и крем, а также сделал укол в ягодицу, чтобы спал отек. Восстановление заняло несколько дней.

«Я никогда раньше не пользовалась солнцезащитным кремом, и это моя вина. С тех пор я начала наносить его каждый день», — заключила канадка.

Ранее похожая история произошла в Доминикане с американской туристкой. Она провела весь день под палящим солнцем и изменилась настолько, что ее не узнали родственники.

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