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19:23, 28 мая 2025Путешествия

Женщина отдохнула на пляже под палящим солнцем и изменилась до неузнаваемости

The Sun: На лице туристки появились отеки после отдыха под солнцем Доминиканы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Женщина из Нью-Йорка провела весь день на отдыхе под палящим солнцем Доминиканы и изменилась настолько, что ее не узнали родственники. Об этом сообщает издание The Sun.

Уточняется, что 23-летняя Эшли Бьянка отдыхала с семьей на пляже в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Несмотря на то что девушка использовала солнцезащитный крем, на следующее утро ее внешность изменилась до неузнаваемости.

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«На моем лице появились болезненные отеки, утром я даже не смогла открыть глаза. Я позвонила маме по видеосвязи, и она не узнала меня, а мои близкие сказали, что я похожа на инопланетянина», — рассказала туристка.

Врачи пришли к выводу, что у путешественницы «солнечное отравление» — этот термин используют, чтобы описать сильное кожное раздражение из-за солнца, которое может проявляться сыпью, волдырями или шелушением, иногда — рвотой. Американка вернулась домой, где ей прописали стероиды. Через четыре дня медикаментозного лечения отек прошел.

Ранее ученые Йельской школы медицины узнали, что солнечные ожоги могут спровоцировать пищевую аллергию. Тесты показали, что совпадение повреждения кожи со временем употребления нового продукта может подать сигнал иммунной системе «запомнить» еду как аллерген.

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