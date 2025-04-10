Россиянам дали советы по выбору солнцезащитных очков

Офтальмолог Копалова: Очки с темными линзами без UV-фильтра вредят зрению

Ультрафиолетовое излучение вредит зрению и может вызывать серьезные заболевания глаз: дегенерацию сетчатки, ожог роговицы и ускорить развитие возрастной катаракты, поэтому в периоды солнечной активности важно носить солнцезащитные очки, заявила офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова. Советы по выбору качественного аксессуара она дала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Чтобы солнцезащитные очки выполняли свою функцию, необходимо выбирать модели с маркировкой фильтра линз UV400 — с полной защитой от UVA и UVB-излучения, рекомендовала Копалова. Также стоит обратить внимание на коэффициент светопропускания: он обозначен на дужке очков как Cat — для города подойдет категория два или три, для гор и моря — четыре, объяснила она.

Врач также посоветовала приобретать очки только в проверенных оптиках, подбирать оправы с удобной посадкой и при необходимости выбирать модели с поляризацией — особенно для вождения или активного отдыха на свежем воздухе.

Защищать глаза от солнца нужно так же тщательно, как и кожу, поэтому к выбору солнцезащитных очков нужно подходить ответственно. Например, очки с обычными темными линзами без UV-фильтра опасны для глаз: благодаря эффекту затемнения зрачок расширяется, а ультрафиолет беспрепятственно проникает в сетчатку глаза Мария Копалова офтальмолог

Ранее Копалова рассказывала, что женщины чаще сталкиваются с офтальмологическими патологиями, чем мужчины.

