У признанного иноагентом экс-участника «Дома-2» нашли долги на десятки тысяч рублей

РИА Новости: Иноагент Солнцев задолжал 100 тысяч по административным штрафам

Приставы взыскивают с экс-участника «Дома-2» Рустама Калганова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) 100 тысяч рублей по административным штрафам. Об этом сообщает РИА Новости, агентство ознакомилось с судебными документами и данными ФССП России.

Так, в середине ноября прошлого года приставы возбудили на звезду телепроекта два исполнительных производства, предметом которых стала «задолженность по ИД». Сумма долга составила 50 тысяч рублей по каждому производству.

Согласно судебным документам, штрафы Солнцеву назначили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Сообщается, что 23 августа 2023 года блогер на своем YouTube-канале выложил видео, в котором осудил действия Вооруженных сил РФ. Второй штраф Солнцеву назначили также по статье за дискредитацию российской армии.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов, включив в него бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева. По данным Минюста, блогер занимался пропагандой ЛГБТ‑отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.