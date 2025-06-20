Украинец дезертировал из ВСУ и сжег пять военных автомобилей в Киеве

Дезертир ВСУ устроил поджоги военных автомобилей в Киеве

Дезертировавший из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинец устроил поджоги пяти военных автомобилей в Киеве. Об этом, ссылаясь на украинскую полицию, сообщает издание «Страна.ua».

«Правоохранители разоблачили 33-летнего мужчину (...) Чтобы ослабить тыл украинских защитников, он поджег пять военных автомобилей в Киеве», — указано в сообщении полиции.

Отмечается, что украинец был мобилизован в ВСУ, но дезертировал и устроился работать в курьерскую службу доставки в столице.

Ранее замглавы Национальной полиции Украины Андрей Небитов сообщил, что с начала года в стране сожгли более 80 машин, принадлежащих военным ВСУ. Он добавил, что в стране продолжают регистрировать попытки совершения терактов, в том числе на территории военкоматов и отделений полиции.