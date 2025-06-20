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10:28, 20 июня 2025Экономика

Цены на фрукты и овощи в России упали с опережением инфляции

«Ъ»: Фрукты и овощи в России после падения цен остаются дороже, чем год назад
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С наступлением летнего сезона стоимость фруктов и овощей в России начала снижаться, однако почти по всем позициям она заметно выше, чем в тот же период 2024 года. Об этом со ссылкой на данные исследовательской компании NTech пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

С 9 по 15 июня подешевели 10 из 17 позиций. Например, нектарины за неделю упали в цене на 12 процентов, персики и абрикосы — на 8, клубника — на 6, а черешня — на 5 процентов. Все эти фрукты дешевеют уже три недели подряд.

Вместе с тем в годовом выражении рост цен на большинство овощей и фруктов опережает общую инфляцию. Так, капуста в июне 2025 года стоит дороже, чем год назад, на 61 процент, лук — на 43 процента, а нектарины и персики — на 37-39 процентов.

Единственной позицией, где наблюдается снижение (на один процент), стал редис, поскольку аграрии резко увеличили его производство после взлета цен годом ранее.

Что касается яблок, то в этом году урожай может упасть на 15 процентов даже по сравнению с проблемным прошлым годом, рассказал собеседник издания. Для черешни, абрикосов и персиков определяющими остаются поставки из Азербайджана и Турции, а там производители столкнутся с падением урожая из-за погодных условий.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что российские аграрии начали собирать первый урожай картофеля и цены на него пошли вниз.

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