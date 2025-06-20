В Госдуме призвали Instagram покаяться

Депутат Горелкин: Instagram должен покаяться для возвращения в Россию

Социальная сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) может вернуться в страну, если покается перед ее гражданами. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Госдумы Антон Горелкин, передает РИА Новости.

«Владельцы Instagram активно призывали легализовать призывы к убийству граждан в своей социальной сети, они должны извиниться за это», — пояснил он.

Кроме того, добавил депутат, соцсеть должна начать соблюдать российское законодательство и открыть филиалы. Если эти условия будут соблюдены, то у нее есть шанс вернуться в Россию, заключил он.

Ранее Горелкин назвал Telegram сущностью, которая беспокоит государство. По его словам, мессенджер по-прежнему не стремится исполнять закон о так называемом приземлении, согласно которому иностранные интернет-компании должны открыть представительства в России.