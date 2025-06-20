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16:37, 20 июня 2025Культура

В Госдуме высказались о решении Михалкова дать Ефремову работу

Депутат Госдумы Драпеко поддержала решение Михалкова взять в свой театр Ефремова
Андрей Шеньшаков
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Советская актриса, а ныне депутат Государственной Думы Елена Драпеко прокомментировала новость о том, что режиссер Никита Михалков пригласил вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова на работу в свой театр «Мастерская 12». Слова парламентария передает издание aif.ru.

Драпеко поддержала решение постановщика, заявив, что это пойдет на пользу вышедшему по условно-досрочному освобождению (УДО) артисту.

«Я поддерживаю эту идею Михалкова. Считаю Ефремова очень хорошим артистом», — сообщила политик.

Заслуженный артист России был осужден на восемь лет за трагическое ДТП в июне 2020 года. В итоге он отсидел пять лет из положенного срока и вышел на свободу по УДО.

Как ранее стало известно, режиссер Никита Михалков подтвердил, что актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».

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