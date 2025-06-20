В Италии усомнились в смысле существования НАТО

Министр обороны Италии Крозетто: У НАТО больше нет причин существовать

Мир изменился, у военного блока НАТО больше нет причин для существования. Об этом заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто, передает приводит газета Fatto Quotidiano.

«США по-прежнему имеют значение в мире, Европа — меньше, но есть весь остальной мир, с которым нужно строить отношения», — пояснил итальянский министр. По мнению Крозетто, Североатлантическому альянсу необходимо стать чем-то принципиально иным, организацией, которая возьмет «на себя задачу построения мира на мировом уровне».

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью британскому коллеге Пирсу Моргану заявил, что НАТО должен прекратить свое существование. Карлсон заметил, что блок НАТО был создан для сдерживания Советского Союза. Однако с момента распада СССР прошло 35 лет, напомнил он.