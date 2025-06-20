Стало известно о ликвидации в Тегеране ведущего физика-ядерщика

«9 канал»: В Тегеране в ходе ударов ликвидирован ведущий физик-ядерщик

В Тегеране в ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирован ведущий физик-ядерщик. Об этом сообщает израильский «9 канал» в Telegram.

Одновременно с этим ЦАХАЛ сообщил об атаке «приоритетных целей», связанных с ядерной программой Ирана, а также мест производства компонентов для иранских ракет.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ военным усилить удары по объектам, связанным с иранским режимом, включая цели в Тегеране.

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.