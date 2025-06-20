В Израиле зафиксировали запуск ракет из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, в настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут их перехват. Об этом говорится в публикации израильской армии в Telegram-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что в некоторых районах государства объявлена воздушная тревога, жителям предписано укрыться от ракетной атаки в защищенных местах.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности Ирана. По его словам, ЦАХАЛ продолжит наносить удары по символам режима и бить по власти верховного лидера Ирана Али Хаменеи везде, где это потребуется.