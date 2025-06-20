В Киеве назвали полным провалом поездку Зеленского на саммит G7

Соскин: Поездка Зеленского на саммит G7 оказалась провальной

Поездка президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» (G7) обернулась полным провалом, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт отметил, что в ходе встречи украинский лидер не смог добиться необходимой поддержки, а также стал «абсолютно неприемлемым» для США. По его словам, Зеленский раскалывает консенсус западных стран по всем вопросам, а прошедший саммит оказался финальной точкой.

«По сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег все-таки дали», — подытожил Соскин.

Ранее издание The Guardian отметило, что Зеленский выглядел печальным на саммите G7, а украинские дипломаты остались разочарованными отказом президента США Дональда Трампа сделать Украину приоритетом.