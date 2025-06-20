Песков: Москва не будет упускать преимущество перед Киевом

Москва не будет упускать преимущество перед Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — заявил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что Москва не собирается использовать прекращение огня в свою пользу. Он объяснил, что под фразой «прекращения огня» понимают именно его, а не нечто другое.

Ранее бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что однозначный отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня.

