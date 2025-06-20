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09:49, 20 июня 2025Мир

В США раскрыли плюсы закрытия дверей НАТО для Украины

FA: Отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Однозначный отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня и избавит Киев от пустых обещаний. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.

«Прекращение заявки Украины на членство в НАТО не только облегчило бы переговоры о прекращении огня, но и означало бы прямой разговор с Киевом вместо того, чтобы продолжать давать обещания, которые, скорее всего, никогда не будут выполнены», — отметил Купчан.

По словам эксперта, закрытие двери для Киева подтолкнет Украину и ее сторонников к разработке других планов по обеспечению безопасности. Купчан призвал страны НАТО воспользоваться моментом на предстоящем саммите альянса, чтобы дать Украине ясный отказ.

Ранее стало известно, что в итоговом заявлении саммита НАТО, который пройдет с 24 по 26 июня в Гааге, нет слов о необратимом членстве Украины в альянсе.

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