В США раскрыли плюсы закрытия дверей НАТО для Украины

FA: Отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня

Однозначный отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня и избавит Киев от пустых обещаний. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.

«Прекращение заявки Украины на членство в НАТО не только облегчило бы переговоры о прекращении огня, но и означало бы прямой разговор с Киевом вместо того, чтобы продолжать давать обещания, которые, скорее всего, никогда не будут выполнены», — отметил Купчан.

По словам эксперта, закрытие двери для Киева подтолкнет Украину и ее сторонников к разработке других планов по обеспечению безопасности. Купчан призвал страны НАТО воспользоваться моментом на предстоящем саммите альянса, чтобы дать Украине ясный отказ.

Ранее стало известно, что в итоговом заявлении саммита НАТО, который пройдет с 24 по 26 июня в Гааге, нет слов о необратимом членстве Украины в альянсе.