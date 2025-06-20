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12:14, 20 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина на саммит G20 в ЮАР

Песков не стал анонсировать, поедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал анонсировать, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит «Большой двадцатки» G20 в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы объявим своевременно об этом», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Россия в любом случае будет представлена на саммите G20. Он также отметил, что Москва будет принимать в мероприятии активное участие.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Путин получил приглашение на саммит G20. Он уточнил, что мероприятие пройдет в ноябре в столице страны Йоханнесбурге.

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