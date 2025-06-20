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05:10, 20 июня 2025Мир

В МАГАТЭ опровергли создание Ираном ядерной бомбы

Гросси: Иран не изготавливал ядерную бомбу на момент начала ударов Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Otti / dpa / Global Look Press

Иран не создавал ядерную бомбу на момент начала атак Израиля. С опровержением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью La Nacion.

«Ответ на данный момент "нет". Но у него было много элементов, ведущих к ней», — ответил он на вопрос «Делал ли Иран бомбу».

Гросси подчеркнул, что спекуляции на тему того, сколько времени могло понадобиться Ирану на создание ядерной бомбы, очень опасны и к ним следует подходить с крайней осторожностью. «Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия», — напомнил Гросси.

Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон раскрыл последствия вмешательства США в конфликт с Ираном. «Мы не можем сделать это снова. Мы разорвем страну на части. Мы не можем допустить еще одного Ирака», — предостерег он.

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