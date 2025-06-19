В Вашингтоне раскрыли последствия вмешательства США в конфликт с Ираном

Экс-советник Трампа Бэннон: Война с Ираном приведет к развалу государства

Бывший советник президента США Стив Бэннон на встрече с журналистами заявил, что если американский лидер Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства.

«Мы не можем сделать это снова. Мы разорвем страну на части. Мы не можем допустить еще одного Ирака», — заявил Бэннон. Он добавил, что главу Белого дома специально подталкивают к военному конфликту с Ираном, пользуясь тем, что у него кончается терпение.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли Соединенные Штаты удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется».