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17:12, 18 июня 2025Мир

Трамп высказался об ударе США по Ирану

Трамп ушел от ответа на вопрос о вмешательстве США в конфликт на Ближнем Востоке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности США вмешаться в конфликт Израиля и Ирана. Слова главы Белого дома передает Reuters.

«Я не могу точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Может быть, а может и нет», — ответил американский президент журналистам.

Также Трамп выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция». По словам президента США, Исламская Республика «совершенно беззащитна», поскольку у иранцев «вообще нет противовоздушной обороны» (ПВО).

Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать. Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом Трамп отметил, что его терпение находится на исходе.

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