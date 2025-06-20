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00:30, 23 июня 2025Наука и техника

В Париже представили «французский HIMARS»

Defence24: В Париже представили новую французскую РСЗО Foudre
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Turgis and Gaillard Group

Новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Foudre, разработанную французской компанией Turgis & Gaillard, представили на авиасалоне в Париже. Она заменит устаревающие РСЗО французской армии, пишет Defence24.

Установка на шасси грузовика получила сменный пакет на шесть ракет. РСЗО может использовать существующие снаряды для HIMARS и новые ракеты, которые разрабатывают французские компании.

Отмечается, что первые стрельбы пройдут в середине 2026 года, а в 2027-м французская армия планирует вывести из эксплуатации изношенные РСЗО Lance-Roquettes Unitaire (LRU). Foudre построена на шасси Renault Kerax 6x6, которое поддерживает установку двигателей мощностью от 385 до 460 лошадиных сил. РСЗО получила бронированную кабину для защиты от пуль и осколков.

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