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15:48, 20 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России раскритиковали систему бонусов бойцов ВСУ

Депутат Колесник раскритиковал систему бонусов бойцов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Причисление баллов бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ликвидацию техники, дронов и солдат России — плохая система мотивации, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Они бы на себя лучше баллы посчитали, сколько за них баллов дадут. Хотя мы это и не практикуем. Я бы за всю Украину гроша ломанного не дал (…) Так себе эта система мотивации, особенно когда под огнем находишься», — сказал Колесник.

Ранее Life.ru рассказал о соответствующей системе бонусов на платформе Brave1 Market. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, она заменит Amazon военным, позволяя подразделениям закупать необходимые технологии прямо с передовой.

За выполнение определенных задач солдаты ВСУ смогут набирать баллы, повышая уровень мотивации. Так, за ликвидацию военнослужащего Вооруженных сил России можно получить 20 баллов, а за уничтожение российского танка — 40. В дальнейшем бонусы можно обменять на новые дроны или транспортные средства.

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