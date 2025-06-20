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13:26, 20 июня 2025Бывший СССР

В России рассказали о «шокирующей» системе бонусов ВСУ

Life.ru: На Украине заработала шокирующая система мотивации ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские военные смогут получать баллы за ликвидацию техники, дронов и солдат Вооруженных сил (ВС) России. О системе бонусов на платформе Brave1 Market рассказывает Life.ru. Издание называет ее шокирующей.

«Она заменит Amazon военным, позволяя подразделениям закупать необходимые технологии прямо с передовой», — приводит издание слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

За выполнение определенных задач солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут набирать баллы, повышая уровень мотивации. Так, за ликвидацию военнослужащего ВС России можно получить 20 баллов, а за уничтожение российского танка — 40. В дальнейшем бонусы можно обменять на новые дроны или транспортные средства.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала создать все условия для наемников в ВСУ. Для этих целей на Украине запущена межведомственная платформа, занимающаяся вопросами тех иностранцев, которые служат по контракту.

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