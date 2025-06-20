В России стало сложнее купить один вид жилья

Луценко: Маленькие квартиры в России подорожали на 7 %

За год малогабаритные квартиры на вторичном рынке крупных городов России подорожали на семь процентов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Речь идет о квартирах площадью до 32 квадратных метров. Сейчас стоимость такого лота составляет в среднем почти 3,6 миллиона рублей. В пересчете на квадраты цена увеличилась почти на 6,5 процента, до 129,5 тысячи рублей за метр. Подорожание было зафиксировано в 61 городе из 70 исследованных.

Больше всего стоимость квадрата в небольших квартирах выросла в Курске (плюс 36,9 процента), Ижевске (плюс 19,4 процента) и Череповце (плюс 17,9 процента), а сильнее всего упала — в Махачкале (минус 8,8 процента), Мурманске (минус 6,9 процента) и Сургуте (минус 6,7 процента).

В Москве такие объекты подорожали на 11,8 процента, почти до 397,2 тысячи рублей за квадрат. В Подмосковье цены практически не изменились, оставшись на уровне 149,6 тысячи рублей за метр. В Санкт-Петербурге подорожание составило 6,2 процента, до 211,1 тысячи рублей за квадрат.

Эксперты отметили, что малогабаритные квартиры растут в цене быстрее остальных. Причиной является их относительно низкая стоимость и высокий спрос.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года продажи жилья в новостройках в России упали на 41,2 процента год к году.