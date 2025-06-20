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02:04, 20 июня 2025Мир

В России высказались о восстановлении связей с Западом

Примаков: Общество Запада сигнализирует о важности восстановления связей с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Попытки Запада «отменить Россию» провалились, и представители США и стран Европы начали посылать сигналы о необходимости восстановления связей с РФ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью ТАСС.

«Очень осторожно сейчас неправительственный сектор на Западе, в Европе, уж тем более в США нам сигнализирует, что пора бы восстанавливать отношения. С оглядкой по-прежнему на свои правительства, тем не менее это происходит», — сказал он.

Политик выразил надежду, что Москва сумеет восстановить связи с Западом, и лучше «рано, чем поздно». По его словам, диалог нужно будет выстраивать не между политиками и дипломатами «где-то в высоких кабинетах», а между людьми, однако сейчас для этого «сложный момент».

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин оценил масштабы разрыва экономических связей России и Запада. По его словам, эти связи снизились больше чем в десять раз.

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