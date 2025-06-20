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12:00, 20 июня 2025Моя страна

В Смоленске врачи детской поликлиники спасли ястреба

Смоляне помогли ястребу с перебитым крылом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

В Смоленске у входа в детскую поликлинику врачи обнаружили раненого ястреба и спасли его. Об этом сообщает газета «Рабочий путь» со ссылкой на сообщение министерства лесного хозяйства Смоленской области.

Обнаружившие ястреба смоляне сообщили о птице в Смоленское управление охотничьим хозяйством. У ястреба оказалось перебито крыло. Специалисты помогли птице и доставили ее в приют «Верность». Ветеринары осмотрят ястреба и проведут необходимый курс лечения перед возвращением в естественную среду обитания.

Это уже не первый случай спасения диких птиц в регионе: до этого случая в приют доставляли сов и других хищников, пострадавших в городской среде. Специалисты напоминают, что при обнаружении раненых диких животных следует сразу обращаться в профильные службы.

Ранее в одном из районов Пензенской области нашли новое место гнездования филина. Сотрудники регионального Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования впервые обнаружили гнездо филина с тремя птенцами на границе Тамалинского района. По их словам, эта занесенная в Красную книгу России и Пензенской области редкая птица ранее встречалась только в Шемышейском, Колышлейском, Пензенском и Сердобском районах.

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