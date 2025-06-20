Экс-разведчик Шаффер: Без помощи США конфликт на Украине может закончиться летом

Без военной помощи со стороны США конфликт на Украине может закончиться летом 2025 года. Об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Без наших денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-20-му, для них все будет кончено», — отметил Шаффер.

По словам экс-разведчика, российские вооруженные силы «тем временем не останавливаются». Он также высказался о потоке военной помощи Киеву, отметив, что «пора бы уже и прикрыть лавочку», поскольку часть средств США уходит на нужды Израиля.

Ранее бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что однозначный отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня и избавит Киев от пустых обещаний.