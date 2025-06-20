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14:31, 20 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала способы справиться с заложенностью ушей

Терапевт Немова: Закладывать уши при перепадах высоты может из-за насморка
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова объяснила причины внезапной заложенности ушей во время взлета на самолете или спуска с горы. Их и способы справиться с этим ощущением врач назвала «Ленте.ру».

По словам терапевта, в ухе человека находится евстахиева труба — специальный канал, сообщающийся с носоглоткой, который помогает выравнивать давление между внешней средой и внутренним пространством уха. «Если при подъеме или спуске с высоты евстахиева труба не успевает быстро адаптироваться, например, из-за отека слизистой при насморке, или из-за резкого перепада внешнего давления, возникает разница между давлением внутри уха и снаружи. Из-за этого и может закладывать уши», — рассказала врач.

Если уши заложило, она посоветовала попробовать избавиться от этого ощущения следующим способом: «надуться» — то есть закрыть рот, зажать нос и медленно будто выдыхать через уши. Это поможет выровнять давление и тем самым устранить заложенность. Стоит отметить, что данный метод нельзя использовать если есть выделения из носа, иначе может развиться отит — воспаление уха.

Для профилактики заложенности при резком изменении давления, например, когда самолет набирает высоту, рекомендуется чаще сглатывать слюну или пить воду, или зевать. Также можно, например, рассасывать леденец или жевать жевательную резинку. Такие действия способствуют открытию евстахиевой трубы

Светлана Немова терапевт

«Важно отметить, что если заложенность ушей сопровождается болью, либо не проходит после использования методов ее устранения, то следует обратиться к врачу-отоларингологу. Это можно сделать не только очно, но и онлайн — с помощью телемедицинских сервисов», — добавила врач.

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