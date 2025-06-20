Дерипаска посоветовал бизнесу нести деньги в банк

Бизнесмен Дерипаска посоветовал российским коллегам держать деньги на депозите

Российский миллиардер Олег Дерипаска на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посоветовал бизнесменам вкладывать оставшиеся средства не в развитие бизнеса, а в банк на депозит. Об этом сообщает РБК.

Таким образом он ответил на вопрос, как предпринимателю выживать в текущей ситуации и куда обратить свое внимание, чтобы заработать. Дерипаска в прошлом неоднократно критиковал Центробанк за слишком высокую ключевую ставку, которая, с одной стороны, приводит к хорошему доходу по депозитам, но с другой, повышает стоимость заемных денег для бизнеса.

Коснувшись международных контрактов, бизнесмен указал, что главный фактор при принятии решения работать с той или иной страной — ее внутренняя стабильность.

Что касается доступности капитала для бизнеса, то Дерипаска считает проблему решаемой, но только в перспективе. «По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — уверен он.

Полтора месяца назад Дерипаска предположил, что в ближайшие месяцы мировые цены на нефть могут упасть до 45 долларов за баррель, а российская валюта — до уровня 115-125 рублей за доллар, что станет новым историческим минимумом. К настоящему времени ни один прогноз не сбылся.