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08:22, 20 июня 2025Бывший СССР

ВСУ начали поджигать поля и мешать их тушить дронами

Сальдо: ВСУ поджигают посевы в Херсонской области и мешают их тушить дронами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Владимир Сальдо / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взялись поджигать поля на левобережной части Херсонской области, а затем начали мешать их тушению с помощью дронов. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале, прикрепив видео с места происшествия.

«От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Горят поля, а над огнем вражеские дроны, как стервятники, отслеживают каждое движение», — написал Сальдо.

Губернатор полагает, что ВСУ таким образом работают на устрашение и хотят разрушить плоды труда херсонских аграриев. Он пообещал оказать помощь всем пострадавшим фермерам.

Ранее Центр специального назначения (ЦСН) «Барс-Сармат» разработал технологию, которая подавляет управление вражеских дронов. Пока БПЛА пытается «разобраться» в поступающей на него информации, он теряет управление и падает.

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