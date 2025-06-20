Ким: Wildberries выпустит банковские карты фиолетового цвета

Wildberries выпустит собственные банковские карты на физическом носителе, которыми можно будет рассчитываться в том числе офлайн. Об этом на ПМЭФ-2025 сообщила возглавляющая Wildberries & Russ Татьяна Ким, ее цитирует ТАСС.

По словам главы объединенной компании, такими картами уже обзавелись сотрудники маркетплейса, а в ближайшее время продукт станет доступен и для клиентов.

Как уточняет РИА Новости, в компании пользуются картами серого цвета, а клиенты смогут оформить фиолетовые.

Ранее Ким заявила, что Wildberries находится на этапе трансформации в экосистему. Движение в этом направлении она назвала логическим развитием, к которому рано или поздно приходят цифровые платформы. «Соответственно, наращиваются вокруг этого дополнительные возможности, в том числе для дальнейшего масштабирования и развития МСП», — объяснила создательница Wildberries, получившая после развода с Владиславом Бакальчуком 100 процентов в одноименном ООО, а также в Вайлдберриз Банке.