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09:24, 20 июня 2025Экономика

Зарубежные компании начали изучать возможности вернуться в Россию

ТПП: Зарубежные компании предварительно изучают возможности возвращения в Россию
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Зарубежные компании начали предварительно изучать возможности возвращения в Россию. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, его слова приводит «Известия».

Сейчас бизнес прощупывает почву, активный интерес к возможному возвращению на рынок проявляют компании, которые «не очень красиво покинули» его в 2022 году. В частности, они делают запросы через торговые ассоциации, включая Американскую торговую палату в России, а также немецкие, корейские и европейские бизнес-объединения, уточнил глава ТПП РФ.

«Российский рынок сохраняет привлекательность благодаря емкости, квалифицированным кадрам и конкурентным преимуществам. Но говорить о конкретных сроках или компаниях преждевременно — официальных заявлений пока не поступало», — пояснил Катырин.

В ходе выступления на сессии ПМЭФ «Международное сотрудничество в налоговой сфере: приоритеты сегодняшнего дня» глава Торговой палаты США в РФ (Amcham) Роберт Эйджи отметил, что после начала боевых действий на Украине на российском рынке остались в общей сложности порядка 250 американских компаний. Ряд фирм стремятся возобновить свою деятельность на территории РФ, однако пока не подавали соответствующих заявок. По словам представителя организации, желающие вернуться ждут каких-то сигналов.

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