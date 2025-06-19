Названо число оставшихся в России американских компаний

Глава Amcham Эйджи: В России остались около 250 американских фирм

После начала боевых действий на Украине на российском рынке остались в общей сложности порядка 250 американских компаний. Об этом заявил глава Торговой палаты США в РФ (Amcham) Роберт Эйджи, его слова приводит ТАСС.

После введения масштабных западных санкций в России в неизменном виде продолжили функционировать около 150 американских компаний. Еще порядка 100 фирм из США были преобразованы в российские, пояснил Эйджи в ходе выступления на сессии ПМЭФ «Международное сотрудничество в налоговой сфере: приоритеты сегодняшнего дня».

При этом в обозримой перспективе число американских компаний в России вряд ли резко увеличится, отметил ранее он. В настоящее время не наблюдается огромной очереди на возвращение. При этом ряд фирм из США стремятся возобновить свою деятельность на территории РФ, однако пока не подавали соответствующих заявок. По словам Эйджи, желающие вернуться ждут каких-то сигналов.

Для полноценного возвращения в Россию необходимо добиться отмены действующего запрета на инвестиции для американских компаний, утверждал в начале весны глава Amcham. К настоящему времени этот барьер не удалось снять. К числу других мер для налаживания двусторонних отношений Эйджи отнес отмену санкций в авиационном секторе, снятие ограничений с российских банков и отмену запрета на поставки в РФ предметов роскоши. Однако все вышеперечисленные барьеры до сих пор действуют в отношении РФ. Глава Белого дома Дональд Трамп связывал частичную отмену антироссийских санкций в первую очередь с прогрессом в переговорах по поводу прекращения огня на Украине. Каких-либо подвижек в этом вопросе пока не наблюдается.