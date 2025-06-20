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15:43, 20 июня 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против причастных к производству российских дронов

Зеленский ввел санкции против компаний, причастных к производству дронов РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству российских дронов. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Ограничения коснулись лиц и компаний, которые задействованы в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-дронов.

Кроме того, в списке числятся поставщики ООО «Алабуга Машинери» и юридические лица, импортирующие компоненты для производства российских беспилотников.

В общей сложности в санкционный список были включены 56 физических и 55 юридических лиц.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной беспилотников. Он отметил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».

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