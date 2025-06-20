Зеленский ввел санкции против причастных к производству российских дронов

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству российских дронов. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Ограничения коснулись лиц и компаний, которые задействованы в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань», «Орлан-10», «SuperCam» и FPV-дронов.
Кроме того, в списке числятся поставщики ООО «Алабуга Машинери» и юридические лица, импортирующие компоненты для производства российских беспилотников.
В общей сложности в санкционный список были включены 56 физических и 55 юридических лиц.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт войной беспилотников. Он отметил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».