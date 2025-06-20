Жена забеременела от мужа намного старше ее и столкнулась с его недовольством

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась 36-летня женщина, которая забеременела от мужа значительно старше ее и столкнулась с его недовольством по этому поводу. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

Женщина рассказала, что ее мужу 49 лет, у него уже есть трое детей, а в начале отношений он сказал, что не уверен в том, хочет ли он еще раз стать отцом. За три года, которые прошли с того момента, пара не обсуждала этот вопрос. Автор письма недавно узнала, что беременна. При этом она уточнила, что относились с супругом к контрацепции халатно.

«Хотя я рада ребенку, муж только и говорит о том, как глупо мы поступили, позволив этому случиться. Он отреагировал на новость мрачно, угрюмо. Я понимаю: он считает этот этап жизни пройденным, но мы находимся в этой точке, мы должны реагировать на ситуацию позитивно», — добавила женщина.

В ответ Нолан отметила, что партнер должен был понимать, чем грозит халатное отношение к контрацепции. Она также заявила: проблема пары заключается в том, что никто не инициировал разговора о планах на создание семьи — значит, нужно организовать эту беседу сейчас.

Возможно, в глубине души вы оба понимали, что хотите разного, поэтому было легче избегать этой темы. Но он не может просто так уйти. Нормально признать, что он беспокоится о том, как будет справляться или как это может повлиять на ваши отношения, но ненормально делать это вашей проблемой и наказывать вас за это Колин Нолан коуч по отношениям

Коуч также предложила подключить к разговору семейного терапевта. «Может быть, вашему мужу просто нужно выговориться и свыкнуться с этой мыслью. Но важно, чтобы вы решили все подобные проблемы до рождения ребенка», — заключила она.

Ранее к Нолан обратилась 42-летняя клиентка, которая после развода завела молодого любовника и столкнулась с неожиданной для себя проблемой. По словам женщины, она все больше влюбляется в нового партнера и чувствует взаимность.