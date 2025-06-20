Женщина пошла к врачу и оказалась мужчиной

В США женщина пошла к врачу и генетически оказалась мужчиной

Жительница штата Кентукки, США, рассказала, что родилась интерсекс-человеком. Особенности своей жизни она раскрыла в интервью Daily Mail.

По словам 27-летней американки Сиеры Арены, в детстве она ни разу не усомнилась в своем поле и всегда считала себя обычной девочкой. Однако в 16 лет она стала замечать, что не похожа на сверстниц. У Арены не было месячных, кроме того, наблюдались симптомы, характерные для менопаузы.

Женщина пошла с этой проблемой к врачу. От него она и узнала, что генетически является мужчиной. Оказалось, что, хоть Арена и родилась внешне женщиной, в ее ДНК закодирован мужской набор хромосом — XY. Ее яичники развиваются неправильно, поэтому она не может достигнуть половой зрелости.

Арена объяснила, что рассказывает о своей особенности на свиданиях, только если речь заходит о детях. Она старается сразу обозначить потенциальному партнеру проблему бесплодия. По словам женщины, раньше она стыдилась своей особенности, но сейчас старается чаще говорить о ней.

Интерсекс-людьми называют людей, анатомические и физиологические особенности половой системы которых не вписываются в типичные мужские или женские. Такие вариации возникают во время внутриутробного развития ребенка. Сейчас известно около 40 вариаций половых характеристик интерсекс-людей, включая гормональные, хромосомные, генетические, анатомические особенности.

Ранее сообщалось, что в Шотландии, Великобритания, заключенную женщину случайно оставили в мужской тюрьме на ночь. Полицейским показалось, что столь грубые черты лица могут быть только у мужчины.

