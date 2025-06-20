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08:18, 20 июня 2025Из жизни

Женщина уличила бойфренда в измене с помощью тампона и сбила его машиной

В США женщина уличила бойфренда в измене с помощью тампона и убила его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В Лас-Вегасе, США, женщину, сбившую бойфренда машиной, посадили в тюрьму. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

31-летняя Джулия Буш уличила 51-летнего Ричардо Пенардо в измене, увидев в его мусорном ведре тампон другой женщины. Пенардо пытался убедить Буш, что тампон принадлежит ей, но только разозлил ее. Буш вышла из дома и села в машину. Пенардо последовал за ней.

По словам Буш, мужчина вынес из дома цепь, принялся размахивать ей и разбил окна ее автомобиля. Испугавшись, она завела машину и сбила Пенардо. Удар отбросил его к кирпичной стене, после чего он упал на землю. Буш выскочила из машины и попыталась помочь ему, но тщетно. Пенардо не стало на следующий день.

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Позже выяснилось, что в момент ссоры пара находилась в состоянии наркотического опьянения. В суде Буш утверждала, что сбила мужчину случайно: забыла, в какую сторону был выкручен руль, и не успела его выровнять. «Я его очень люблю», — призналась она.

Адвокат Буш рассказал судье, что женщина с детства страдала от наркотической зависимости. Кроме того, оказалось, что у нее остался пятилетний ребенок. Это не смягчило приговор. Женщине придется провести в тюрьме минимум 12 лет.

Ранее сообщалось, что британка заподозрила мужа в измене, заметив странное время чистки зубов в приложении для умной щетки. Женщина наняла детектива и узнала, что мужчина много месяцев изменял ей с коллегой.

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