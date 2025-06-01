Женщина узнала об измене мужа благодаря зубной щетке

Частный детектив из Британии раскрыл супружескую измену благодаря зубной щетке

Британка заподозрила мужа в измене, заметив странное время чистки зубов в приложении для умной щетки. Об этом сообщает Oddity Central.

Частный детектив Пол Джонс из Британии рассказал о необычном деле о супружеской неверности, в котором электрическая зубная щетка стала главной уликой. Женщина обратила внимание, что устройство фиксировало использование утром по пятницам, когда муж должен был находиться на работе, а дети в школе.

«Данные невозможно подделать — в 10:48 утра он чистил зубы, хотя должен был быть на работе с 9:00», — пояснил детектив. В ходе расследования он узнал, что мужчина много месяцев изменял жене с коллегой в семейном доме, пока никого не было.

Джонс предупредил, что современные гаджеты хранят компрометирующие данные, которые могут раскрыть даже самую изощренную ложь.

Ранее сообщалось, что девушка узнала, что ее мать была любовницей ее мужа. Свою неверность супруг оправдал желанием завести детей.