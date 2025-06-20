Жители Воронежа сообщили о взрывах над городом

Shot: Очевидцы сообщили о взрывах над Воронежем

Жители Воронежа сообщили о взрывах в небе над городом в ночь на 20 июня. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Shot.

Сначала в городе сработали сирены воздушной тревоги. За ними, по словам свидетелей, последовали громкие звуки и яркие вспышки.

Затем губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале рассказал об уничтожении нескольких БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он, отметив, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 20 июня ВСУ попытались атаковать девять регионов России, среди которых была и Воронежская область. Системам противовоздушной обороны удалось сбить 61 беспилотник.