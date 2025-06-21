В российском городе жителей аварийного дома переселили в недострой

В Муроме жителей аварийного дома переселили в недостроенный

В Муроме расселение жителей аварийного дома обернулось новыми жилищными проблемами. Новые квартиры горожанам выделили в недострое, пишет издание «Чеснок».

Речь идет о жильцах трех обветшалых домов в поселке фабрики имени Войкова. Один из них планируется расселить только к 2035 году, к столетию со дня постройки. Вместе с тем кровля в здании сильно прохудилась, крыша над одной из квартир обвалилась окончательно. Подводит и фундамент. Техническое состояние конструкций специалисты считают недопустимым, общий износ достигает 78 процентов.

Освободить другой собираются не позднее 2026 года, на данный момент в нем расселено только две квартиры. Третий дом получил статус аварийного в 2017 году, а расселить его обещали еще в 2020-м. Сроки переносили уже дважды, в последний раз расселение планировали на конец 2024 года, однако в доме до сих пор живет десяток семей. Кирпичная кладка разрушается на глазах, перекрытия прогнили. В здании отсутствуют водоснабжение и удобства — черпать воду жильцам приходится в яме во дворе.

Тем горожанам, кому все-таки предоставили новые варианты жилья, не сильно повезло. Как оказалось, новые квартиры размещены в еще не построенном доме. Здание хоть и было сдано в эксплуатацию, не снабжено водой и газом. У обладателей новых квартир забрали ключи под предлогом наладки коммуникаций, но за месяц проблема не решилась.

Ранее в Госдуме предложили расселять жильцов аварийных домов в нераспроданные квартиры в новостройках. Тем самым депутаты собираются не только ускорить расселение ветхих построек, но и поддержать застройщиков.