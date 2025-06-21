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21:45, 21 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады сравнил Зеленского с Лукашенко после освобождения политзаключенных

Депутат Рады Дубинский: Зеленский никогда не выпустит политзаключенных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после его встречи со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Депутат напомнил, что после встречи Келлога с Лукашенко были освобождены оппозиционер Сергей Тихановский и еще более 12 политзаключенных.

«В Украине — больше 6 000 политических заключенных, и никто не выходит на свободу. Зеленский не Лукашенко и не выпустит политических заключенных никогда, именно поэтому международная общественность должна от него это требовать», — отметил Дубинский.

Ранее стало известно, что Лукашенко освободил 14 политзаключенных. На свободе оказались оппозиционер Сергей Тихановский, экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, проживавшая в Швеции 69-летняя Галина Краснянская, а также Кирилл Балахонов, осужденный по делу «Союза Белорусского Национального Щита».

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