Президент Турции Эрдоган назвал Израиль самым большим противником мира в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль самым большим противником мира в ближневосточном регионе. Об этом он сообщил на встрече глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС), его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что атаки Израиля на Иран произошли в то время, когда начались переговоры по ядерной программе Исламской Республики. «Атаки, совершенные Израилем в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии в Иране, являются бандитизмом. Администрация Нетаньяху нападением на Иран показала, что является самым большим противником мира», — заявил он.

Эрдоган также подчеркнул, что кризис возможно завершить лишь дипломатическим путем с помощью диалога между двумя странами, а также призвал другие страны усилить давление на Израиль.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в эфире телеканала TRT оценил действия Израиля в секторе Газа. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера» и назвал действия Израиля «геноцидом».