Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 21 июня 2025Мир

Эрдоган назвал Израиль самым большим противником мира

Президент Турции Эрдоган назвал Израиль самым большим противником мира в регионе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль самым большим противником мира в ближневосточном регионе. Об этом он сообщил на встрече глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС), его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что атаки Израиля на Иран произошли в то время, когда начались переговоры по ядерной программе Исламской Республики. «Атаки, совершенные Израилем в секторе Газа, Ливане, Йемене, Сирии в Иране, являются бандитизмом. Администрация Нетаньяху нападением на Иран показала, что является самым большим противником мира», — заявил он.

Эрдоган также подчеркнул, что кризис возможно завершить лишь дипломатическим путем с помощью диалога между двумя странами, а также призвал другие страны усилить давление на Израиль.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в эфире телеканала TRT оценил действия Израиля в секторе Газа. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху действует «хуже Гитлера» и назвал действия Израиля «геноцидом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Укрывшийся в бункере верховный лидер Ирана назвал имена преемников

    США раскрыли новое место размещения пяти ракетных эсминцев с ПРО

    Раскрыта праздничная программа дня рождения Галкина на Кипре

    ВС России нашли и ударили по собиравшимся зайти в страну силам ВСУ

    Раскрыты подробности о причинах смерти Валентины Талызиной

    Двоюродного брата Башара Асада задержали

    Минобороны назвало важный шаг к полному освобождению ДНР

    В России объяснили грамотность удара по крупнейшему украинскому НПЗ

    Спецпосланник Трампа прилетел в Белоруссию и встретился с Лукашенко

    Песков раскрыл детали переговоров России с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости